Fibra ottica, a Genova 450 km di scavi. Ed è allarme "tappulli"

Oltre 450 km di scavi per la fibra ottica, 142 dei quali già portati a termine, i restanti da realizzare entro il 2020: procedono a Genova i lavori per il cablaggio intensivo della città, finalizzato a garantire anche alle abitazioni private una connessione iper veloce e di ultima generazione, con conseguenze dirette (come molti residenti hanno avuto modo di constatare di persona) sulle strade e sulla loro percorribilità.

Conseguenza diretta del proliferare dei cantieri nei diversi quartieri cittadini e l’aumento dei lavori di scavo, infatti, è un danneggiamento del manto stradale che spesso non viene ripristinato nella maniera corretta, diventando un pericolo soprattutto per automobilisti e scooteristi.

Troppi “tappulli”, insomma, un problema di cui si è discusso anche a Tursi nel corso di una commissione consiliare cui hanno partecipato anche i rappresentanti di Open Fiber, l’azienda cui è stato assegnato l’appalto per realizzare gran parte dei lavori di scavo e cablaggio dei palazzi genovesi, insieme con l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella.

Questione al centro della discussione è stata dunque la gestione dei cantieri e dei danni provocati dagli scavi all’asfalto, buche e crepe che non soltanto rappresentano un rischio per i cittadini, ma anche un costo per l’amministrazione (basti pensare ai frequenti interventi per fughe di gas e perdite d'acqua). Il problema principale, hanno spiegato da Open Fiber, riguarda il sub-appalto e l’impiego, da parte delle aziende sub-appaltanti, di altre piccole ditte edili che si occupano di portare a termine i lavori in lotti. Difficile, insomma, vigilare sulle modalità di scavo e poi di ripristino di eventuali danni, soprattutto quando le ditte - come sottolineato da Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili - non sono né genovesi né liguri.

Da parte di Open Fiber è dunque arrivata la disponibilità a firmare un protocollo con il Comune di Genova che impegna a rendere definitivi i ripristini provvisori nel giro di massimo 6 mesi, e di migliorarne la qualità utilizzando materiale che meno si presta alla formazione di dossi e avvallamenti. Allo stesso tempo, l’azienda si è resa disponibile a coinvolgere maggiormente le ditte edili liguri e genovesi.