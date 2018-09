Via Fiasella, rogo in hamburgeria: denso fumo e negozi evacuati

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì nella centralissima via Fiasella per un incendio divampato in una hamburgeria.

L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il locale era ancora chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno precauzionalmente evacuato i due negozi adiacenti per spegnere le fiamme e far disperdere il denso fumo nero. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Da chiarire le cause dell’incendio: le indagini sono affidate al Nucleo Investigativo antincendi o territoriale, che sta valutando l’ipotesi del guasto elettrico.