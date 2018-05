Torre piloti, una fiaccolata per ricordare le nove vittime

Questa sera davanti alla capitaneria del porto di Genova alle ore 22 parte il corteo verso molo Giano, una fiaccolata per ricordare il tragico incidente del 7 maggio 2013, quando la nave cargo Jolly Nero in manovra scontrò la torre piloti, abbattendola. Quel giorno persero la vita Marco de Candussio, Daniele Fratantonio, Giuseppe Tusa, Michele Robazza, Maurizio Potenza, Giovanni Iacoviello, Davide Morella e Francesco Cetrola.

Poco meno di un anno fa è arrivata la sentenza nella prima inchiesta sul crollo. Il giudice Silvia Carpanini ha deciso una condanna a 10 anni e 4 mesi per il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni, a 4 anni e due mesi per il pilota del porto Antonio Anfossi, a 8 anni e 6 mesi per il primo ufficiale Lorenzo Repetto e a sette anni per il direttore di macchina, Franco Giammoro. Assolto invece il terzo ufficiale Cristina Vaccaro e Giampaolo Olmetti, delegato d'armamento della Messina. Per l'azienda, per cui è stato chiesto il commissariamento, una sanzione di un milione e 50mila euro.

Nell'aprile 2018, anche grazie alle continue segnalazioni e denunce di Adele Chiello Tusa, la mamma di Giuseppe Tusa, si è aperto un nuovo filone di inchiesta; per 17 persone fra datori di lavoro delle nove vittime e responsabili della sicurezza è stato chiesto il rinvio a giudizio.