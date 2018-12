"Diritti a testa alta", in decine alla fiaccolata per i diritti umani

Sono state decine le persone che lunedì sera hanno partecipato alla fiaccolata per i diritti umani organizzata da diverse associazioni in largo Landfranco, davanti alla sede della Prefettura.

I partecipanti si sono ritrovati alle 18.30 reggendo ognuno una piccola fiaccola per celebrare il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ricordarne i valori e gli obiettivi.

A organizzare l’evento, andato in scena in contemporanea in altre 80 città italiane, ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e Oxfam: #dirittiatestaalta, era il motto della manifestazione, con le associazioni che hanno invitato a «scendere in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone».