Festival dello Spazio di Busalla 2019, il programma completo

Dal 26 al 28 luglio 2019 torna il Festival dello Spazio a Busalla, nella cornice di Villa Borzino.

Si tratta di un'amatissima kermesse molto sentita dai cittadini che ha lo scopo di raccontare la storia dell'esplorazione spaziale: un'occasione di incontro per condividere gli esiti, i progetti e le visioni di una delle più affascinanti avventure della ricerca scientifica, tramite conferenze di taglio divulgativo, mostre ed esperienze divertenti per tutti.

Il programma

VENERDI' 26 LUGLIO 2019

MATTINA

Inaugurazione del Festival

Ore 09:30

Saluti istituzionali

Consegna degli SQUID della missione Tethered al Comune di Busalla

Ore 11:00

Spacewalking

Visita alla mostra Dall’Apollo 7 all’Apollo 11 e agli altri exhibit spaziali esposti a Villa Borzino. Presentazione della squadra di robotica degli iBOT del Liceo S.G. Calasanzio di Genova: un campo da tennis sulla Stazione Spaziale.

POMERIGGIO

Climate Change

Ore 14:30

La strategia dell’Unione Europea per lo Spazio

Incontro con Mattias Petschke, Direttore dell’Unità Galileo della Commissione Europea.

Ore 15:00

Spazio vs. “Climate Change”

L’osservazione della Terra dallo Spazio è indispensabile per misurare e monitorare il cambiamento climatico e i suoi effetti.

Alessandro Coletta, Direttore dei Programmi Osservazione dell’ASI, Antonio Navarra, Direttore del Centro Mediterraneo per il Cambiamento Climatico, Pascal Lecomte, Direttore del Climate Office di ESA – ECSAT (European Centre for Space Applications and Telecommunications) e Sebastiano Serpico, docente di Telecomunicazioni all’Università di Genova.

Ore 16:00

Infrastrutture spaziali e Space Economy

Gli investimenti europei in infrastrutture spaziali nella navigazione e nella comunicazione e l’integrazione delle capacità satellitari nella “Generation 5” mobile aprono nuovi scenari applicativi utili alle Istituzioni, alle Imprese e ai cittadini.

Fiammetta Diani, Direttore Market Development della European GNSS Agency, Mario Sommaruga, Galileo Product Manager di Leonardo, Mario Marchese, docente di Telecomunicazioni all’Università di Genova e Alberto Tuozzi, Direttore dei Programmi di Telecomunicazione e Navigazione dell’ASI.

Ore 17:00

Le telecomunicazioni e lo Spazio. Nuove sfide per nuove opportunità

Panel di alcune industrie genovesi impegnate in attività spaziali, coordinato da IIT e Confindustria Genova.

Modera Guido Conforti, responsabile Centro Studi e Area Innovazione, Ricerca e Territorio di Confindustria Genova.

SABATO 27 LUGLIO 2019

MATTINA

Ore 10:00

50 anni fa: lo sbarco sulla Luna

Il progetto Apollo che portò allo sbarco sulla Luna è un unicum nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Ispirato da considerazioni di sicurezza strategica, fu uno straordinario propulsore della tecnologia e dell’esplorazione spaziale.

Ne parlano alcuni testimoni e protagonisti di allora, ripercorrendo le difficoltà dei “moonwalkers” e i loro exploit: Marcello Fulchignoni dell’Observatoire de Paris (in collegamento Skype), Franco Malerba, astronauta, membro della Académie de l’Air et de l’Espace, Ettore Perozzi, Senior Scientist dell’ASI e Tito Stagno, già giornalista della RAI (in teleconferenza).

Modera Antonio Lo Campo, giornalista scientifico (“La Stampa” e “Tuttoscienze”).

The Eagle has landed!

Mario Musmeci, ingegnere dell’ASI e pilota di droni racconta la sequenza dell’allunaggio del LEM che sarà poi simulata le sera al campo Inagea di Busalla allestito per le osservazioni astronomiche grazie ad un drone opportunamente pilotato.

Ore 11:00

Il ritorno dell’Uomo alla Luna e oltre. Le tecniche robotiche

Lander e robot faranno da apripista per un nuovo sbarco di esseri umani sulla Luna entro i prossimi anni. Qualsiasi piano per l’Esplorazione Spaziale dipende in larga parte dall’impiego i robot e automatismi.

Daniele Pucci, responsabile dell’Area Robotica Umanoide dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) e Giuseppe Casalino, docente di Modelling and Control of Robotic Manipulators e Controlli Automatici all’Università di Genova.

POMERIGGIO

Ore 15:00

Il ritorno dell’Uomo alla Luna ed oltre. Vivere e lavorare attorno alla Luna

Le strategie delle Agenzie Spaziali e i programmi dell’industria: le sfide, le collaborazioni, il ruolo dell’Europa e dell’Italia.

Obiettivo Luna nel 2024

Incontro con Claudio Sollazzo, Manager Volo Umano dell’ASI.

Una roadmap per il ritorno alla Luna e oltre

Incontro con Maria Antonietta Perino, Program Manager di Thales Alenia Space.

Progettazione evolutiva dalla ISS in orbita terrestre al Lunar Gateway in orbita cislunare

Incontro con Franco Fenoglio, responsabile dello Human Space Flights di Thales Alenia Space.

Moon Village: programmi dell’ESA – 3D printing a Moon Station

Incontro con Tommaso Ghidini, responsabile della sezione di Tecnologia dei materiali all’ESA.

Modera e interagisce col pubblico in sala Francesco Rea, responsabile della Comunicazione dell’ASI.

Ore 18:00

Facciamo che io ero Neil Armstrong

Conferenza scenica a cura di Massimo Morasso, scrittore e comunicatore culturale (“Associazione Festival della Scienza” e “Associazione Festival dello Spazio”). Letture di Barbara Garassino.

DOMENICA 28 LUGLIO 2019

MATTINA

Ore 10:00

Presentazione della squadra di robotica degli iBOT del Liceo G.S. Calasanzio di Genova: un campo da tennis sulla Stazione Spaziale.

Ore 10:30

A bordo della Stazione spaziale Internazionale

Beyond, la missione di Luca Parmitano

Incontro con Claudio Sollazzo, Manager Volo Umano dell’ASI.

Nanoros, risultati della ricerca sulla stazione spaziale

Incontro con Gianni Ciófani, docente del Politecnico di Torino, ricercatore dell’IIT.

Ore 11:45

Mission to Mars: un gioco da astronauti

Una sfida interattiva con il pubblico. Di Benedetta Valerio, dell’Università di Genova.

POMERIGGIO

Ore 15:00

Nello spazio per… studiare il nostro pianeta

PRISMA, la prima missione Iperspettrale di osservazione della Terra

Incontro con Marco Molina, responsabile Ricerca e Sviluppo Spazio di Leonardo.

Ore 15:45

Nello Spazio per… studiare i confini del Cosmo

New Horizon: Ultima Thule ai confini del sistema solare

Incontro con Walter Riva, dell’Osservatorio Astronomico del Righi.

La scoperta della Galassia M87: la galassia con il buco

Incontro con Benedetta Valerio, dell’Università di Genova.

Ore 16:30

Nello spazio per… studiare la storia dell’Universo

Euclid: la mappa dell’Universo per esplorarne il lato oscuro

Incontro con Luca Valenziano, Senior Staff Researcher dell’INAF, docente all’Università di Genova, e con Paolo Musi, Program Manager di Thales Alenia Space.

Ore 17:30

Nello spazio per… cercare altri pianeti

Exoplanets

Proiezione di un film tratto dalla Video-mostra dell’Associazione Euresis.

Il festival è organizzato dal Comune di Busalla e dall'Associazione Festival dello Spazio, con il patrocinio di Regione Liguria, ESA e ASI.