Festival Internazionale di Nervi, un bus fino a Brignole al termine degli spettacoli

Linee 15, 17, 516, 517, 607 e 617 variazioni temporanee di percorso

In seguito alla chiusura al transito veicolare di alcune vie di Nervi per la manifestazione “Festival Internazionale di Nervi”, nelle giornate del 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 luglio dalle ore 18 a fine manifestazione, le linee 15, 17, 516, 517, 607 e 617, modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linea 15

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan (ponte di Nervi), transiteranno per via del Commercio, via Pagano, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per via Gianelli dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 17 e 617

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Aurelia dove effettueranno inversione di marcia, transiteranno poi nuovamente per via Somma dove effettueranno regolare capolinea. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 516

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Sant’Ilario dove riprenderanno regolare percorso. Direzione ponente: percorso regolare.

Linea 517

Direzione Capolungo: i bus, giunti in via Oberdan, transiteranno per la rampa ascendente a via Somma, via Somma, via Sant’ilario, largo Bassanite, via Casotti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Nervi: percorso regolare.

Linea 607

Direzione levante: i bus, giunti in via Oberdan (ponte di Nervi), transiteranno per via del Commercio effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 17/. Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via del Commercio, proseguiranno per via Pagano, via Oberdan dove riprenderanno regolare percorso.

Per agevolare il rientro verso il centro città, al termine dell’evento sarà in servizio un collegamento bus tra Nervi (via del Commercio) e Brignole.