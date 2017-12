Tragedia a Principe, ingegnere 29enne precipita dalla tromba delle scale e muore

Tragedia questa mattina alla stazione di Genova Piazza Principe, negli uffici di via Andrea Doria: un giovane ingegnere delle Ferrovie dello Stato di 29 anni è caduto dalla tromba delle scale nel cortile interno, morendo sul colpo.

Sul posto la Polfer - subito intervenuta - sta indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto.

I colleghi hanno raccontato agli inquirenti che il ragazzo aveva detto di volersi assentare qualche minuto per andare a fumare una sigaretta. Una delle ultime pause, con le valigie in ufficio, prima di viaggiare verso casa, in un'altra regione, per festeggiare il Natale insieme alla famiglia.

Con tutta probabilità, il giovane si è appoggiato alla ringhiera delle scale, si è sbilanciato ed è caduto. Si escluderebbe dunque il suicidio.