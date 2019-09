Fermata perché ubriaca, graffia un carabiniere

Una 47enne di origine sarde, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stata fermata in piazza Ferretto nel centro storico dalla pattuglia della stazione carabinieri di Carignano, in collaborazione con i militari dell'esercito impiegati nell'operazione 'Strade Sicure', e fin da subito ha opposto resistenza.

Condotta in caserma per essere identificata, la donna con una mossa fulminea ha graffiato sul collo uno dei militari, venendo subito bloccata. La 47enne è stata denunciata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.