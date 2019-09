Paura per Ferrero, tifosi della Samp lo aspettano fuori dal ristorante

Clima sempre più caldo intorno al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Giovedì 6 settembre 2019, all'ora di pranzo, un gruppo di tifosi blucerchiati avrebbe cercato un incontro faccia a faccia e un contatto con il patron della Samp, che stava pranzando in un ristorante di via Brigata Bisagno.

Ad evitare che il confronto degenerasse la scorta personale di Ferrero, ma anche alcuni uomini della Digos che da tempo seguono il presidente blucerchiato per il clima ostile che si è creato negli ultimi mesi soprattutto a causa del tira e molla sulla trattativa per la cessione della società al gruppo guidato da Gianluca Vialli.

Ferrero, in seguito all'accaduto, ha sporto denuncia in Questura, poi ha rinunciato alla visita al centro sportivo di Bogliasco che era stata fissata per il pomeriggio.