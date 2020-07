Sampdoria, tifosi contro Ferrero: striscione sul Ponte Monumentale

Sul Ponte Monumentale nel centro di Genova è apparso domenica 5 luglio 2020 uno striscione contro il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

"Ferrero ladro infame" si leggeva a caratteri bianchi su sfondo blu nello striscione che sovrastava via XX Settembre. Nuovo capitolo, quindi, della contestazione tra la tifoseria organizzata e il presidente blucerchiato, anche dopo che in settimana sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio in merito al "caso Obiang". Il presidente Ferrer è accusato, insieme ad altri tra cui la fihlia Vanessa, di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false.

Poche ore dopo la Sampdoria è scesa in campo contro la Spal vincendo 3-0, secondo successo consecutivo dopo quello con il Lecce. I blucerchiati sono saliti a quota 32 punti in classifica, +7 sul Lecce con lo scontro diretto a favore che consente ai ragazzi di Ranieri che regala un ulteriore punto di vantaggio considerando che in caso di arrivo a pari punti la Samp si salverebbe comunque.