Crollo Ponte Morandi, ambulatori aperti a Ferragosto: la lista

«Rivolgetevi al medico di medicina generale per i casi non gravi»: è questo l’appello rivolto alla popolazione dall’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, che ha ringraziato i medici che si sono resi disponibili a tenere aperti ambulatori e studi medici per alleggerire il carico di lavoro degli ospedali cittadini dopo la catastrofe del crollo di Ponte Morandi di martedì 14 agosto.

A Ferragosto, restano aperti dalle 9 alle 12 i seguenti studi:

- Studio Bruni, piazza Rivara 14r (Valpolcevera)

- Studio Stellini, via Martiri della Libertà 4 (Pegli)

- Studio Alice, corso Torino 32/6 (Foce)

- Studio Carraro, corso De Stefanis 15/4 (Marassi)

- Studio Stimamiglio, via Struppa 228/2 (Molassana)

L’assessore Viale ha inoltre sottolineato come, al momento, non sia in atto un’emergenza sangue: »La macchina dei soccorsi sta reagendo bene e le scorte ci sono, anche se ringraziamo tutti i genovesi che si sono resi disponibili». Avis e Fidas hanno comunque organizzato raccolte straordinarie di sangue per Ferragosto: oltre ai centri trasfusionali degli ospedali cittadini saranno aperti dalle 8 alle 12:30 i centri di raccolta sangue di Avis a Genova Voltri (vico Limisso 12) e Fidas di Sori (in via Sauli 1).