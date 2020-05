Si ferisce con la motozappa, soccorso dall'elicottero

L'elicottero dei vigili del fuoco è intervenuto intorno alle 10 di venerdì 22 maggio 2020 in salita Schiffi a San Colombano Certenoli, per soccorrere un uomo che si è ferito con una motozappa.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i mezzi via terra, inviati dal 118 di Lavagna. Viste le condizioni del paziente si è però deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco per accellerare il trasporto in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.