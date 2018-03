Tentata rapina a mano armata in un supermercato di Marassi

Tentativo di rapina poco prima delle 21 di giovedì 22 marzo 2018 in un supermercato di via Fereggiano a Marassi. Due banditi, di cui uno armato con una pistola, hanno fatto irruzione nel market con caschi integrali in testa e si sono diretti subito verso la cassiera, che in quel momento stava servendo una cliente.

L'uomo armato, non si sa se di una pistola vera o giocattolo, privata del tappo rosso, l'ha rivolta verso la dipendente dell'esercizio per convincerla ad aprire la cassa, ma questa si è rifiutata, inducendo i due rapinatore ad andarsene.

A quel punto la vittima ha telefonato al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato il video delle telecamere di sorveglianza e avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili del colpo.