Si presenta in questura e confessa: «Ho ucciso una donna»

Si è presentato in questura, in via Diaz, e ha confessato agli agenti di avere «probabilmente ucciso una donna» in un appartamento di Verona. È successo martedì mattina, presunto autore dell’omicidio un cittadino tunisino di 41 anni che ha fornito ai poliziotti l’indirizzo dell’abitazione, dove è stato effettivamente trovato il cadavere di una donna di 51 anni originaria della Polonia.

Stando a quanto raccontato dal 41enne, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite andata in scena nell’appartamento nella notte tra domenica e lunedì. Ancora non è chiaro come siano andate esattamente le cose: tra le ipotesi più probabili c’è che la lite possa essere degenerata in violenza e che il 41enne sia fuggito dopo essersi accorto di averla uccisa, rifugiandosi poi a Genova. Nelle ore successive l’uomo avrebbe quindi deciso di confessare tutto.

La Squadra Mobile di Genova ha raccolto le dichiarazioni del 41enne e ha poi provveduto ad avvisare la Procura di Genova e la Squadra Mobile di Verona, che martedì mattina ha effettuato il sopralluogo constatando la presenza del cadavere e avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio. L’uomo è stato sottoposto a fermo giudiziario in attesa di ulteriori accertamenti.