Fegino: bombola abbandonata in strada, intervengono i vigili del fuoco

Dopo l’allarme scattato a Molassana, in via Emilia, per un sacchetto abbandonato forse contenente cianuro di potassio, i vigili del fuoco di Genova sono nuovamente entrati in azione per un altro oggetto potenzialmente pericoloso abbandonato in strada, una bombola di acetilene.

È successo martedì pomeriggio in vico inferiore di Fegino, nell’omonimo quartiere genovese. La squadra intervenuta ha predisposto la tubazione per un eventuale raffreddamento della bombola, e ha verificato con la termocamera che non sviluppasse calore.

Accertato che non rappresentava un pericolo, hanno transennato l'area in attesa del recupero, fissato per mercoledì mattina.