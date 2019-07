Valpolcevera, chiusa via Ferri per una fuga di gas

Fuga di gas in Valpolcevera, nella zona di Fegino, nella mattinata di lunedì 8 luglio 2019. Per consentire gli interventi di messa in sicurezza con i vigili del fuoco e i tecnici specializzati i vigili sono stati costretti a chiudere via Evandro Ferri, nel tratto compreso tra via San Donà di Piave e il Ponte Polcevera, in direzione Rivarolo.

In corso, come anticipato, gli interventi per la messa in sicurezza della zona e il ripristino della normalità.