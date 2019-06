Alpinista morto in Valle Stura: mercoledì l’ultimo saluto a "Freddy"

È morto sulle vette che tanto amava, travolto da alcuni massi che hanno risparmiato l’amico con cui stava scalando ma non lui: i familiari e gli amici di Federico "Freddy" Pellegrino, l’alpinista 55enne di Sestri Ponente, si preparano a dargli l’ultimo saluto ai funerali, previsti per mercoledì 5 giugno.

Le esequie si terranno alle 11.45 nella chiesa dell’Assunta di Sestri, quartiere in cui Pellegrino abitava e dove era noto anche per la sua passione per l’alpinismo e l’arrampicata.

La tragedia risale a domenica, quando insieme con un amico, anche lui esperto alpinista, il 55enne ha iniziato la scalata verso la cima del Becco Alto d’Ischiator, in Valle Stura, nel cuneese: l'amico ha raccontato che Pellegrino avrebbe perso l'equilibrio, forse investito da alcuni massi, precipitando per diversi metri in un canalone e riportando ferite alla testa che gli sono state fatali.