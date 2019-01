Il cordoglio per la scomparsa di Federico: la Brigata Speloncia annulla la giornata al Pio Signorini

Genova piange Federico Fontana, il 30enne motociclista mancato ieri mattina nell'ambito di un incidente in corso Europa.

Federico, meccanico in un'officina di via Bobbio, è morto sul colpo in un incidente che ha coinvolto anche una pensionata che stava attraversando la strada, ricoverata in codice rosso in ospedale ma non in pericolo di vita.

Il ragazzo era un grande tifoso del Genoa, appartenente alla Brigata Speloncia, e proprio in segno di cordoglio per la sua scomparsa i supporter della squadra rossoblù hanno deciso di annullare la giornata di oggi, organizzata dai gruppi della Nord, al Pio Signorini, unendosi nel dolore della famiglia e degli amici. Ad aderire, anche i gruppi via Armenia 5 R, Levante Rossoblu, Skinhead 1985, Banda Matusalem, Ringhiera Ostile, Gav, Old Block, Gruppo Meroni, Sette Settembre, Figgi do Zena e ACG. Quella di oggi oveva essere una giornata di protesta contro la scelta di giocare Genoa-Milan domani alle 15.

Gli agenti dell'infortunistica stanno adesso indagando per chiarire meglio la dinamica dell'incidente.