Oltre 700 grammi di hashish e 3.800 euro in contanti a casa, fattorino in manette

Ufficialmente lavorava come fattorino, ma a casa aveva tutto il necessario per spacciare hashish: i carabinieri della Compagnia di San Martino lo hanno fermato per un controllo sabato pomeriggio, trovandogli addosso alcune dosi di droga e arrestandolo.

Si tratta di un giovane di 21 anni, residente in via Berghini, con precedenti proprio in ambito di stupefacenti, fermato mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Al controllo, intorno alle 17 di domenica, è risultato avere addosso 60 grammi di hashish e 60 euro in contanti.

Chiesta e ottenuta la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato in casa sua altri 720 grammi della stessa droga, 3800 euro in contanti, bilancia e altri strumenti per confezionare le dosi. Per lui è scattato dunque l’arresto e il trasferimento nel carcere di Marassi.