Vende cocaina a un minorenne, arrestato

Dopo aver ceduto delle dosi di stupefacenti in cambio di alcune banconote di piccolo taglio a un ragazzo, ha tentato di dileguarsi, ma è stato fermato in via di Fassolo dalla pattuglia della stazione carabinieri di San Teodoro e Scali insieme all'acquirente. Quest'ultimo, un 17enne studente sarà segnalato alla prefettura.

Il pusher, identificato in un 33enne del Gambia, gravato di pregiudizi di polizia e irregolare, perquisito è stato trovato in possesso di 105 euro, sequestrati poiché ritenuti provento di illecita attività. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina sequestrata. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.

In serata, in via di Prè, la pattuglia della Maddalena, insieme al personale dell'Esercito, ha arrestato in esecuzione a ordinanza di sospensione della misura e contestuale sottoposizione a custodia cautelare in carcere un algerino di 28 anni, gravato di pregiudizi di polizia, sottoposto al divieto di dimora nel comune di Genova. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi. Provvedimento scaturito a seguito delle violazioni a cui era sottoposto.