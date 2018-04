Farmacie comunali in sciopero, presidio anche a Euroflora

Lo avevano promesso, e adesso l’hanno confermato: le Farmacie Comunali scendono sul piede di guerra, e lo fanno con uno sciopero di una giornata fissato per il 24 aprile e due presidi con volantinaggio davanti al Comune di Genova e all’ingresso dei Parchi di Nervi, rispettivamente in concomitanza con il consiglio Comunale e l’inaugurazione di Euroflora.

L’annuncio arriva da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che si dicono «seriamente preoccupati» per il loro futuro occupazionale: «Siamo contrari alla privatizzazione dell’azienda, annunciata in più occasioni dal sindaco Marco Bucci. I lavoratori ritengono invece che sia auspicabile continuare nel percorso intrapreso in questi ultimi anni passati di valorizzazione delle Farmacie Comunali per accrescere la qualità del servizio ed il ruolo di presidio resi alla cittadinanza salvaguardando le professionalità esistenti - fanno sapere i sindacati - La vendita rappresenterebbe un impoverimento del ruolo pubblico dell’Azienda Farmacie Genovesi s.r.l. come dimostrato dalla raccolta di firme dei cittadini genovesi a sostegno».

«Tutto ciò è stato con forza ribadito nei diversi incontri fatti nei mesi scorsi tra la proprietà e le organizzazioni sindacali - concludono le sigle sindacali - le Farmacie Comunali sono infatti un’azienda sana, con un conto economico in equilibrio. Per i lavoratori la valenza sociale è più importante di ogni logica di business».