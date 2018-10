Farmacie Comunali, confermata l'intenzione di venderle

Come di consueto il Consiglio comunale di martedì 23 ottobre 2018 è iniziato con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Nei giorni scorsi l'Amministrazione avrebbe annunciato alle organizzazioni sindacali di categoria la decisione di vendere tutte e otto le Farmacie Comunali. Gianni Crivello (Lista Crivello) e Alberto Pandolfo (Pd) hanno chiesto come tale decisione si colleghi agli impegni assunti durante le commissioni consiliari dei mesi scorsi e come la Giunta intenda tutelare i lavoratori, che in questi anni hanno lavorato con efficienza, tanto che il bilancio della società Farmacie Genovesi Srl è in attivo.

La replica dell'assessore Matteo Campora: «In questo anno abbiamo fatto delle valutazioni sulla possibile vendita delle farmacie comunali e nell'incontro che ho avuto recentemente con i sindacati, che si è svolto in maniera pacata e nel rispetto dei ruoli, ho comunicato che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'alienazione delle otto farmacie. La nostra preoccupazione è la tutela dei lavoratori, e assicuro che ci sarà da parte dell'Amministrazione la massima attenzione».