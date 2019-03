Uno spaccia cocaina, l'altro deve stare lontano da Genova: arrestati

Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 marzo 2019 in via Fanti d'Italia, un giovane ha ceduto della droga, poi risultata essere cocaina, in cambio di diverse banconote da dieci euro a un 27enne di Torre del Greco, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

I due soggetti sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, che avevano notato lo scambio. Il pusher, un senegalese di 19 anni, irregolare e con pregiudizi di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.

Poco più tardi militari dello stesso reparto hanno arrestato in esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Genova, un 29enne del Mali, irregolare, poiché sottoposto al divieto di dimora in questo comune. Il provvedimento è scaturito dalla violazione imposte precedentemente all'arrestato. Dopo le formalità è stato trasferito nel carcere di Marassi.