Sorpreso a spacciare crack, arrestato

Lunedì 25 marzo 2019 in via Fanti D'Italia il personale del Nucleo Operativo della compagnia Centro ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 36enne nato in Senegal, pregiudicato. Quest'ultimo è stato sorpreso mentre cedeva un grammo di crack in cambio di 30 euro a un 34enne genovese, incensurato.

Successivamente è stata effettuata una perquisizione personale all'arrestato, al quale sono stati trovati altri dieci grammi della medesima sostanza, suddivisa in 47 dosi, e 65 euro provento di attività illecita. Sostanza stupefacente e denaro sono stati sequestrati.

Il 36enne è stato ristretto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.