Continue risse e alcol senza limiti, sospesa la licenza al Fantasy

Continue risse, urla e schiamazzi sino a tarda notte, alcol che scorre a fiumi versato anche a pericolosi pregiudicati: dopo numerosi episodi del genere, il questore di Genova, Sergio Bracco, ha disposto il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni al circolo privato “Fantasy” di via Buranello, a Sampierdarena.

Che il locale fosse uno dei più problematici del quartiere era ormai cosa nota. Più volte i residenti avevano fatto notare violazioni del regolamento (soprattutto per quanto riguarda la vendita di alcol e gli orari di apertura) e il degrado e la violenza causati da clienti ubriachi, ma la decisione del questore è arrivata dopo una serie di episodi piuttosto gravi avvenuti all’interno del circolo. L’ultimo il 4 ottobre scorso, quando un giovane è finito in ospedale dopo una lite scoppiata per una partita a biliardo: 30 giorni di prognosi.

Un fatto molto simile a quello avvenuto nell’agosto 2017, quando un altro giovane di origini ecuadoriane era rimasto gravemente ferito nel corso di una rissa fomentata dai fumi dell’alcol. E le richieste di intervento da parte dei residenti esasperati non sono diminuite, ma anzi aumentate nel corso del tempo: i controlli di polizia si sono fatti più frequenti, e il Commissariato Cornigliano ha effettuato numerosi interventi all’interno del circolo trovando all’interno numerosi pregiudicati cui veniva servito alcol bel oltre l’orario consentito.

Già il Comune, nel marzo scorso, aveva sospeso la Scia al Fantasy per 30 giorni, e i controlli successivi e la rissa di ottobre hanno confermato la pericolosità del locale in termini di sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione dell’attività è quindi stato notificato, venerdì, al titolare.