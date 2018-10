Patente e assicurazione scadute, forza posto di blocco e denuncia falso furto

Un genovese di 35 anni, con precedenti di polizia, è finito nei guai per aver denunciato un finto furto della propria moto dopo essere scappato da un posto di blocco.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile a termine di indagini lo hanno denunciato a piede libero. Il 35enne nei giorni scorsi non si era fermato all'alt delle forze dell'ordine durante un normale controllo stradale e successivamente aveva sporto denuncia per il furto della propria moto per nascondere le proprie responsabilità dato che è risultato essere sprovvisto di copertura assicurativa e con la patente scaduta.