Falsi report sullo stato dei viadotti, arresti e perquisizioni tra Aspi e Spea

Nuova operazione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sulla sicurezza dei viadotti autostradali nata da quella sul crollo del ponte Morandi: dalle prime ore di venerdì mattina i militari guidati dal colonnello Ivan Bixio stanno eseguendo una serie di controlli, perquisizioni e ordinanze di custodia cautelare o di interdizione dal pubblico esercizio in varie parti d'Italia.

Al centro del nuovo filone di indagine, dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea (la controllata che si occupa di manutenzione e monitoraggio) che, secondo gli inquirenti, avrebbero redatto falsi report sui viadotti in concessione ad Aspi prima e dopo il crollo del ponte genovese.

Le misure cautelari emesse dal gip Angela Nutini sono 9, e riguardano nello specifico le condotte tenute a riguardo di due viadotti (ma l'inchiesta ne abbraccia molti altri in diverse parti d'Italia): il Pecetti, sulla A26, già nel mirino a fine 2018 per la sua sicurezza, prontamente garantita da Autostrade con una nota pochi giorni dopo le indiscrezioni trapelate, e il Paolillo, sulla A16. Per entrambi sono emersi "gravi indizi di colpevolezza in ordine ad atti pubblici redatti da pubblici ufficiali e afferenti alle attività di controllo, anche successivamente al crollo del Ponte Morandi".

L'inchiesta sui falsi report si concentra su diversi episodi legati a gorme di alterazione, pressione e falsificazione dei report sullo stato dei viadotti e sulle condizioni di sicurezza, "falsificazioni e omissioni concordate - specificano le Fiamme Gialle - finalizzate ad occultare agli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti elementi rilevanti sulla condizione dei manufatti ed il loro stato di conservazione - in occasioni di attività ispettive e nell’ambito della vigilanza ministeriale - che avrebbero comportato una verifica globale dell’opera ed

altre misure precauzionali".

Nata da una costola di quella che indaga sul crollo del 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone, l’inchiesta si sta allargando a macchia d'olio a tutta la rete in concessione ad Autostrade, e in queste ore la Finanza sta eseguendo controlli in diverse regioni d'Italia.

Le ordinanze sono state chieste sallo stesso team di pubblici ministeri che si occupa dell'inchiesta primaria - Walter Cotugno e Massimo Terrile - e tra le misure previste ci sono tre arresti domiciliari e sei misure interdittive dal pubblico servizio e dal divieto temporaneo di esercitare attività professionali a favore di soggetti pubblici o privati.