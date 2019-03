Lavora in una casa di riposo come infermiera, ma il suo diploma non è riconosciuto in Italia

Martedì, i Carabinieri del NAS di Genova, dopo un'ispezione presso una casa per anziani del chiavarese, hanno denunciato due donne, una 25enne albanese residente a Genova e una 69enne cremonese di Lavagna.

La prima, infermiera presso la struttura, lavorava con un titolo professionale di studio conseguito in Albania, senza che fosse stato riconosciuto dal Ministero della Salute Italiano. La seconda, in qualità di legale rappresentante della struttura in parola, permetteva alla 25enne l’esercizio della professione infermieristica anche in mancanza di un vero titolo abilitante: alla 69enne, anche una multa di 2mila euro.