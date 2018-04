Chiede aiuto alla Guardia Costiera, ma è tutto falso: ventenne denunciato

Un ventenne torinese è stato denunciato dalla Guardia Costiera per avere denunciato un falso tentativo di suicidio mobilitando inutilmente diversi mezzi per la ricerca del presunto disperso.

I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando al centralino del Numero Blu 1530 è arrivata la telefonata di un uomo che, in modo concitato, chiedeva l’intervento dei mezzi della Guardia Costiera per soccorrere una persona che si era gettata nelle acque del ponente genovese. Una volta sul posto, però, i militari non hanno trovato traccia dell’aspirante suicida, né sono riusciti a trovare il minimo riscontro dalle dichiarazioni di chi l’aveva segnalato, a sua volta sparito.

Sono dunque partite le indagini per cercare di verificare la bontà della segnalazione, e anche grazie alla collaborazione con i carabinieri di una stazione del basso Piemonte la Guardia Costiera è riuscita a rintracciare la persona che aveva lanciato il falso allarme, un ventenne torinese che adesso rischia una multa di oltre 5 euro o l’arresto sino a 6 mesi.