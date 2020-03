Coronavirus e fake news: il Governo invita a segnalare online le 'bufale' alla Polizia Postale

Continuano a essere diffuse in questo periodo, via social media e sul web, fakenews sulla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di comunicati falsi relativi all'emergenza contagio epidemiologico da coronavirus. Tra gli ultimi casi, quello sulla possibilità dell'adozione di misure ancora più rigide di contenimento da parte della Protezione Civile, in cui si parla di "biocontenimento BSL-4" e del fatto che "il mondo si fermerà completamente per 21 giorni".

Queste false notizie si presentano graficamente con la stessa impaginazione del sito del Ministero e solitamente rinviano a un link che porta a un comunicato realmente pubblicato sul portale ma non relativo al tema coronavirus.

Il Ministero invita i cittadini a segnalare alla Polizia Postale messaggi o contenuti non verificati, tramite il sito https://www.commissariatodips.it/.