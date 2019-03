Bruciano ancora i boschi sopra Fabbriche, timori per il forte vento

A due giorni dall'ultimo focolaio, tornano a bruciare i boschi sopra Fabbriche, nella zona della Canellona, sulle alture di Voltri.

L’incendio è scoppiato in tarda mattinata, e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, i volontari anti incendio boschivo e anche l’elicottero: l’obiettivo è aggredire subito il fronte ed evitare che possa guadagnare vigore, complici anche le forti raffiche di vento attese per le prossime ore.

Scatta stato di grave pericolosità per incendi

Lo scorso sabato un altro incendio è divampato nelle vicinanze, in zona Ca’ de Anime. Da chiarire ancora le cause: non è escluso, vista l’area, che si tratti di fuochi di pulizia sfuggiti al controllo. Il timore è che dalla val Cerusa il fronte possa allargarsi anche alla val Leira.

Proprio alla luce del forte vento e dei numerosi roghi divampati nei giorni scorsi, la Regione ha emesso un avviso di stato di forte pericolosità per incendi in vigore a partire dalle 00.01 di mercoledì 20 marzo.