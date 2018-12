La Fabbrica del Riciclo di Amiu riapre a San Teodoro

La Fabbrica del Riciclo, lo spazio Amiu distrutto dal crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, rinascerà a San Teodoro: il Comune ha scelto l’ex mercato comunale di via Bologna per ripartire con le attività di recupero di mobili e altri oggetti usati, interrotte ormai da mesi.

L’annuncio è arrivato dall’assessore comunale all’Ambiente, Matteo Campora, che a margine della presentazione del nuovo dossier Legambiente sui “Comuni ricicloni” ha confermato la riapertura del sito nella nuova sede: «La Fabbrica del Riciclo sarà più comoda al resto della città - ha detto - e quindi più adatta a essere trasformata in un vero polo di educazione rivolo anche alle scuole e non solo ai privati».

La fabbrica del riciclo era gestita da Unicef e dalla Comunità di San Benedetto: il ricavato degli oggetti che venivano recuperati e restaurati veniva destinato a sostenere i progetti di solidarietà delle due associazioni. L’ex mercato di via Bologna, invece, era uno spazio di 400 metri quadri da tempo chiuso e in attesa di progetti per riqualificarlo.

Ancora non sono chiari i tempi di realizzazione del trasferimento e della riapertura della Fabbrica del Riciclo. Da parte del Pd, però, è arrivato l’appoggio al progetto, non senza scoccare una “frecciatina” all’attuale giunta Bucci: «La scelta, annunciata dall'assessore Campora, di trasferire la Fabbrica del riciclo nell'ex Mercato di via Bologna al centro del quartiere di San Teodoro, è una buona notizia che porta a compimento un progetto delle precedenti amministrazioni comunale e municipale di centrosinistra scrive Franco Marenco, ex presidente del Municipio Centro Ovest e oggi coordinatore del partito nella stessa delegazione - Tale soluzione permetterà di riaprire un'attività sociale di eccellenza per tutta la città, ma anche di avere un nuovo punto di aggregazione al centro di San Teodoro, recuperando un immobile abbandonato. Oltre all'edificio potrà essere sfruttato lo spazio esterno già riqualificato nel precedente mandato grazie alle risorse municipali».