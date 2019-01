Ex Nira, dopo la bonifica dall'amianto parte la demolizione esterna

Dopo la bonifica dall’amianto, sono iniziate martedì mattina le operazioni di demolizione esterna dell’edificio ex Nira, nella zona della Fiera di Genova, un passaggio che arriva a pochi giorni dall’avvio della seconda fase dei lavori per la realizzazione del Waterfront di Levante, il progetto che l’archistar Renzo Piano ha donato alla città per riqualificare l’area fronte mare.

Le gru sono entrate in azione sugli spazi esteriori, iniziando a smantellare le scale esterne e preparandosi a staccare la facciata firmata dall’architetto Pietro Cascella, vincolata dalla Soprintendenza, che verrà ricomposta e ricollocata per essere riutilizzata.

Le operazioni di demolizione dell’edifico erano state partite a dicembre con la bonifica dell’Auditorium e l’installazione dei ponteggi degli interni dei piani più alti: nelle prossime settimane verrà sistemata sul lato est del fabbricato la gru che servirà sia per posizionare le macchine all’interno sia, successivamente, per trasferire a terra tutti i materiali di risulta, che verranno poi smaltiti secondo la procedura.

Tutte le attività, ha sottolineato il Comune, verranno portate avanti senza influire sulle manifestazioni fieristiche programmate sino a primavera, comprese le World Series di vela in calendario fra marzo e aprile.

L’ex Nira, misura in totale 17.395 metri quadrati, e si sviluppa su undici piani già uno seminterrato che comprende il Centro Congressi, uno spazio di circa 3.400 metri quadri.