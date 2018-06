Evento musicale a ponente, scoperti sette lavoratori 'in nero'

Durante lo scorso fine settimana l'Ispettorato del lavoro di Genova, con i propri ispettori e i militari del Nucleo carabinieri in servizio presso l'ufficio, nel corso dei controlli rivolti a un evento musicale organizzato nel ponente cittadino ha accertato che tutti i lavoratori occupati nella manifestazione erano 'in nero'.

I lavoratori, impiegati nella somministrazione di bevande e alimenti, nel controllo ingressi e nel parcheggio, non sono risultati formalmente inquadrati con alcuna tipologia di rapporto lavorativo regolare.

Per casi del genere è prevista l'applicazione della così detta 'maxi sanzione' per lavoro nero (da 1.500 a novemila euro), ma sono in corso anche gli accertamenti relativi ad altre possibili irregolarità.