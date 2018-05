Evade dai domiciliari e alleva pitbull illegalmente

Un 28enne di origini senegalesi è stato arrestato dai carabinieri della Maddalena in collaborazione con i forestali di Prato.

Evasione e allevamento di cani

L'uomo era evaso dagli arresti domiciliari ed è stato rintracciato mentre portava a passeggio un cane pitbull nei vicoli del centro storico. I militari hanno hanno poi scoperto un allevamento abusivo di pitbull all'interno dell'abitazione dove si trovavano altri due cani. All’arresto per evasione si sono così aggiunte le sanzioni amministrative per l’omessa iscrizione all’anagrafe canina e il mancato utilizzo di guinzaglio e museruola in luogo pubblico, per un totale di 480 euro.