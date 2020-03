Evade per vendicare i genitori aggrediti

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato nel pomeriggio di domenica 8 marzo un 31enne albanese per il reato di lesioni personali gravi e un 43enne italiano per il reato di evasione.

È successo tutto quando poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato Centro sono intervenuti a seguito di una violenta lite scaturita in un giardino condominiale di via Lugo.

Giunti sul posto hanno trovato un nutrito gruppo di persone che urlavano, e il 43enne stava inseguendo il 31enne, brandendo un'asse di legno.

Separati i due soggetti si è cercato di capire come fossero andate le cose. I presenti hanno riferito che il 31enne e la moglie dopo un litigio per cause da chiarire avrebbero aggredito entrambi i genitori del 43enne. Quest’ultimo, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, è evaso ed è andato a cercare la coppia con il solo intento di vendicare l’aggressione ai genitori.

La madre dell'evaso è stata medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi, mentre il padre con 25 giorni.

La compagna del 31enne, una donna di 33 anni anche lei albanese, è stata denunciata per lesioni personali.