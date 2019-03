Evade dai domiciliari a Vicenza, arrestato a Genova: voleva "iniziare una nuova vita"

Martedì sera, verso le 23,30, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni per evasione.

I poliziotti della Questura, durante il regolare servizio di vigilanza cittadino, hanno fermato il giovane in via Andrea Doria. Dal controllo è emerso che il 26enne originario del Bangladesh è sottoposto alla misura cautelare di arresto domiciliare nella città di Vicenza: non si sarebbe certo dovuto trovare in giro a Genova.

Gli agenti lo hanno poi trovato in possesso di un passaporto (che peraltro doveva essere consegnato al Tribunale di Sorveglianza), della somma di euro 720 e di tre biglietti ferroviari per la Francia emessi dalla biglietteria di Principe. Accompagnato in Questura, il giovane ha ammesso di essere scappato da Vicenza l'11 marzo: il piano prevedeva la fuga in Francia per "poter iniziare una nuova vita".

Il 26enne è stato portato in carcere a Marassi.