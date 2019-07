Evade dai domiciliari per andare dal fratello, 37enne in carcere

Si era rifugiato a casa del fratello ma i carabinieri, non trovandolo più, lo hanno cercato e arrestato per evasione. È successo nel pomeriggio di sabato 20 luglio in via Montaldo.

Il protagonista della vicenda è un pregiudicato di 37 anni, agli arresti domiciliari presso una comunità nel ponente cittadino per il reato di rapina. L'uomo è stato trovato in casa del fratello dai militari che, durante un controllo, non lo hanno trovato.

A questo punto, il 37enne è stato portato nel carcere di Marassi.