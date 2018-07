Furto in Corso Europa, i ladri scalano la grondaia

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, torna a salire l’allarme per i furti in case e appartamenti lasciati incustoditi dai proprietari o poco “sorvegliati” da vicini solleciti. Nella giornata di giovedì sono stati 3 i colpi messi a segno in diverse zone della città, uno dei quali ha fruttato ai ladri un bottino da oltre 3mila euro.

A essere preso di mira è stato un appartamento ai piani alti di un palazzo di corso Europa: i malviventi hanno scalato la grondaia - modus operandi spesso utilizzato dai cosiddetti “ladri acrobati” - e sono entrati dal terrazzo, razziando stanze e frugando nei cassetti e riuscendo a trovare un orologio del valore di 3mila euro e alcune centinaia di euro in contanti, insieme con altri oggetti di valore. A scoprire il furto sono stati i proprietari dell’abitazione, rientrati dal lavoro.

Sempre nel pomeriggio di giovedì, altre due denunce per furto sono arrivate da via Certosa, nell’omonimo quartiere, e da via Cabella, sulle alture di Castelletto: misero il bottino nel primo caso - qualche gioiello poco prezioso e qualche contante - nullo nel secondo, forse per la mancanza di tempo. Le indagini sono state affidate alla polizia, che raccomanda sempre di adottare precauzioni nel periodo delle ferie: installare allarmi, accertarsi di avere dato la mandata alla porta blindata (in caso contrario è molto semplice manomettere la serratura) e avvisare vicini o amici affinché tengano d’occhio l’appartamento segnalando persone o rumori sospetti.