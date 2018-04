Furgone sospetto, chiuso corso Europa: artificieri sul posto

Un furgone sospetto è stato individuato lunedì mattina in Corso Europa, chiusa al traffico per precauzione nel timore che potesse trasportare materiali pericolosi.

La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni dalla Polizia Municipale nel tratto adiacente via Swinburne, e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri della polizia.

L’allarme è partito dopo che alcuni passanti hanno notato alcune taniche e diversi telefoni cellulari all'interno del furgone: stando alle prime verifiche, il veicolo era parcheggiato in strada da qualche giorno, e dalla targa risulterebbe rubato in Francia. La segnalazione era stata diramata proprio dalla polizia francese, ma non è ancora chiaro su cosa esattamente vertano i sospetti.

Il traffico è staro riaperto poco prima delle 14, quando sul posto sono arrivati gli uomini del nucleo Nbcr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) dei Vigili del fuoco per analizzare il contenuto delle taniche. Il furgone è stato invece spostato con il carroattrezzi in attesa di essere trasferito in un deposito.

