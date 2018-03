Euroflora dopo Nervi si sposta a ponente? Si pensa a Villa Durazzo

Mancano poco più di tre settimane all’inaugurazione della nuova edizione di Euroflora, la prima organizzata nei Parchi di Nervi, e già si pensa alla prossima. Che, stando a quanto emerso nel corso di una commissione consiliare appositamente dedicata alla manifestazione, potrebbe spostarsi dal levante al ponente cittadino, approdando nel “parco più bello d’Italia”: quello di Villa Durazzo Pallavicini.

L’ipotesi è stata ventilata da Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega e presidente della commissione “Welfare”, a margine della commissione “Sviluppo economico” sulla realizzazione di Euroflora a Nervi. Tra le idee emerse nel corso della riunione, un’Euroflora itinerante, che tocchi diverse zone della città e abbia come punto nevralgico location del ponente come Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli, o Villa Duchessa di Galliera di Voltri.

«Euroflora è un evento che porterà un enorme flusso di turisti a Nervi, favorirà i piccoli commercianti e tutte le strutture ricettive della zona - ha spiegato Ariotti - Realizzare un evento simile anche nelle zone di ponente, non solo servirebbe a riqualificare le delegazioni, con interventi manutentivi su larga scala come già sta avvenendo a Levante, ma ridarebbe lustro anche a interi quartieri troppo spesso dimenticati dalle giunte comunali. Credo che l’idea di un evento Euroflora itinerante, come peraltro già il sindaco Bucci aveva in diverse occasioni suggerito, possa essere un’idea vincente proprio per la possibilità, come detto, di riqualificare intere zone».

I preparativi (e le modifiche) per l'Euroflora di Nervi

Prima di pensare alla prossima edizione, però, resta ancora da vedere come andrà quella che sta per inaugurare. In questi giorni i Parchi restano chiusi al pubblico per consentire l’allestimento della kermesse floreale, e nel quartiere già si dibatte sulle modifiche al traffico e alla sosta. Nervi, infatti, sarà quasi interamente pedonalizzata per l’intera durata della manifestazione, con i residenti che potranno accedervi solo se muniti di pass e non potranno parcheggiarvi a meno di non avere un box o un posto privato. Si prevede inoltre l’eliminazione di oltre un centinaio di parcheggi sulla corsia lato monte di corso Europa per la realizzazione di un’area dedicata ai pullman turistici e all’interscambio con le navette.

Per quanto riguarda la sicurezza, infine, il Comune ha annunciato che verranno installate 42 nuove telecamere, di cui 32 all’interno dei Parchi di Nervi e 10 all’esterno. Aster ha già dotato cablato la zona, in modo da collegare le telecamere con una “control room” collegata a sua volta con la polizia Municipale e la polizia di Stato. Installati inoltre 11 altoparlanti per gli annunci, mentre sono stati rimossi gran parte dei bidoni della spazzatura. Delle 42 telecamere, 37 resteranno a Nervi anche a manifestazione finita, le altre 5 verranno invece trasferite e installate a Multedo, così come già annunciato dall’assessore Garassino.