Rifiuti ingombranti in cambio di biglietti Euroflora, ecco come averli

Numeri da record per la prima giornata della Settimana Ecologica organizzata da Amiu grazie alla quale tutti coloro che porteranno all'Isola Ecologica o all'EcoVan un rifiuto ingombrante, un elettrodomestico e un rifiuto pericoloso riceveranno in omaggio un biglietto per Euroflora. In occasione della prima tappa, domenica 15 aprile 2018 nel quartiere di Albaro il camioncino EcoVan in piazza Leonardo da Vinci ha raccolto circa cinque tonnellate di materiale.

Come ricevere il biglietto omaggio

La Settimana Ecologica proseguirà fino a domenica 22 aprile coinvlgendo le varie isole ecologiche e il camioncino EcoVan premiando i comportamenti virtuosi dei cittadini: chi porterà i i tre tipi di rifiuti insieme (un ingombrante, un elettrodomestico e un rifiuto pericoloso) riceverà infatti un biglietto (per utenza tari) gratuito per Euroflora. Il numero dei biglietti complessivi è prefissato, visto che Euroflora ha un afflusso giornaliero prestabilito. Per l’iniziativa Amiu sono disponibili quattromila biglietti (600 per ognuno degli otto giorni di durata dell’iniziativa).

Il calendario della Settimana Ecologica

- Lunedì 16 e Martedì 17 aprile presso l'Isola Ecologica di Prà dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Mercoledì 18 e Giovedì 19 aprile presso l'Isola Ecologica di Campi dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Venerdì 20 aprile presso l'Isola Ecologica di Pontedecimo dalle ore 7.30 alle 18.30.

- Sabato 21 aprile presso l'Isola Ecologica di Staglieno dalle ore 7.30alle 18.30.

- Domenica 22 aprile giornata straordinaria camioncino Ecovan in via Brignole de Ferrari (Castelletto), sotto l'Albergo dei Poveri dalle ore 8.30 alle 12.30.

Esempi di rifiuti ingombranti

Alcuni esempi di rifiuti ingombranti sono: mobili, armadi, sedie, tavoli o tavolini, comò o comodini, pensili o scaffali, reti letto, materassi, scarpiere, porte o persiane, assi da stiro, biciclette, paio di sci, scale, stendibiancheria, passeggini e carrozzine.

Esempi di elettrodomestici "Raee"

Per Raee si intendono gli apparecchi elettrici ed elettronici, che si alimentano con corrente elettrica attaccandoli alla presa di casa o con le pile, non più funzionanti che vogliamo gettare via, per esempio: frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini, tostapane, asciugacapelli, frullatore, ferro da stiro, robot da cucina, consolle videogiochi, lettori dvd, videoregistratore, telecomando.

Esempi di rifiuti pericolosi

Alcuni esempi di rifiuti pericolosi possono essere: batterie auto o moto, olio da cucina o per frittura, pile usate di ogni tipo (stilo, torcia, pastiglia) , toner esausti, vernici e solventi, pitture, sverniciatori, acidi, diluenti, collanti, stucchi, sigillanti, smacchiatori, lucidanti, antiruggine e farmaci scaduti.