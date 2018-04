Euroflora a Nervi, Municipio preso d'assalto per i pass dei residenti

Fervono i preparativi a Nervi per l’inaugurazione della prima edizione di Euroflora nei Parchi, e tra i residenti scatta la “corsa al pass” che consentirà a chi abita nel quartiere di circolarvi nonostante i provvedimenti adottati dal Comune e dal Municipio Levante per pedonalizzarlo per l’intera durata della manifestazione, prevista dal 21 aprile al 6 maggio.

Nei giorni scorsi scorso sono stati moltissimi gli abitanti di Nervi che si sono messi in coda agli sportelli del Municipio per a Quarto, dove il pass che richiesto, e in piazza Duca degli Abruzzi per il ritiro: lunghe attese sopportate nel timore che i giorni di Euroflora si trasformino in un incubo dal punto di vista del trasporto, anche alla luce del fatto che non sarà possibile parcheggiare a meno di non possedere un posto auto o un box privato raggiungibile solo per chi è in possesso dell’autorizzazione.

Proprio per far fronte alle richieste, l’assessore municipale alla Mobilità, Federico Bogliolo, ha annunciato che il termine ultimo per presentare la documentazione necessaria per ottenere il pass è venerdì 13 aprile alle 14: «Alle richieste arrivato dopo tale termine no viene garantita evasione - ha spiegato - Questa decisione è necessaria per consentire agli uffici di procedere per tempo al rilascio dei pass entro il 19 aprile».

Sempre nei giorni scorsi, intanto, si è diffuso l’annuncio di ricerca di personale per Euroflora, camerieri, baristi, adatti alle pulizie e alle cucine che verranno scelti anche sulla base della residenza: proprio in vista delle limitazione alla sosta e alla circolazione nel quartiere, il consorzio che si occupa del servizio ristorazione durante la kermesse ha annunciato che darà preferenza ai residenti di Nervi.