Amiu regala biglietti per Euroflora ai cittadini più virtuosi

Un biglietto omaggio per Euroflora per i cittadini che decideranno di informarsi e migliorare il modo di fare la raccolta differenziata: è l’iniziativa di Amiu, che a distanza di pochi giorni dalla presentazione del piano dedicato proprio alla differenziata ha deciso di premiare chi contribuirà al successo dell’operazione.

Nei prossimi giorni inizieranno nei vari municipi gli incontri dedicati alla differenziata e al ciclo dei rifiuti, in cui i responsabili Amiu, oltre a informare i cittadini sulle corrette modalità di effettuare la raccolta, regaleranno ai partecipanti un kit composta dalle borse Amiu e da un biglietto per Euroflora (del valore di 23 euro), in programma ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio.

I preparativi per la manifestazione dedicata a fiori e piante, intanto, sono entrati nel vivo: alcune zone dei Parchi come Villa Groppallo sono state chiuse per allestimento, e diversi interventi sono già stati realizzati nel roseto e a Villa Serra. Gli incontri dedicati alla differenziata, invece, prenderanno il via nei prossimi giorni affidati ai Municipi e ad alcune associazioni individuate sul territorio: Amiu e Tursi puntano a portare la differenziata dal 33,9% al 50% entro la fine del 2018.