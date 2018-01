Euroflora ai Parchi di Nervi, operai al lavoro tra roseto e sentieri

Mancano poco più di tre mesi all’inaugurazione, ad aprile, della prima edizione di Euroflora ai Parchi di Nervi, e nel levante cittadino fervono i lavori per accogliere al meglio espositori e visitatori della grande manifestazione dedicata a fiori e piante ornamentali.

In questi giorni, infatti, i lavoratori di Aster hanno iniziato le operazioni di potatura del celebre roseto, dando il via a una lunga serie di interventi con cui l’amministrazione. comunale vuole sottoporre a “restyling” l’intero comprensorio dei Parchi e la passeggiata Anita Garibaldi.

Il debutto di Euroflora a Nervi, fissato per il 21 aprile, segna infatti il ritorno della manifestazione nel capoluogo ligure dopo anni di assenza per mancanza di fondi. Le edizioni precedenti sono state ospitate dalla Fiera, in piazzale Kennedy, ma il sindaco Marco Bucci aveva da subito chiarito l’intenzione di cambiare, spostando la kermesse nel levante cittadino e trasformandolo in una sorta di “oasi” da raggiungere sia via bus sia via mare, con appositi battelli in partenza dal Porto Antico. L’ipotesi al vaglio della giunta è anche quella di pedonalizzare il quartiere per l’intera durata della manifestazione, che dovrebbe venire spalmata su tre weekend sino al 6 maggio.