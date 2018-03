Euroflora, rivoluzione mobilità a Nervi: cosa cambia per residenti e visitatori

Fervono i preparativi a Nervi per l’inaugurazione della nuova edizione di Euroflora: mentre nei Parchi (che per la prima volta, dal 21 aprile al 6 maggio, ospitano la kermesse dedicata a fiori e piante) gli uomini di Aster si preparano all’arrivo degli allestitori, il Municipio lavora all’annunciata rivoluzione alla mobilità, che per il quartiere comporterà una massiccia pedonalizzazione per consentire ai visitatori di raggiungere la manifestazione in sicurezza camminando in una zona libera dalle auto.

«Considerata la prevista elevata affluenza (si stimano circa 15mila persone al giorno, ndr) abbiamo ritenuto opportuno modificare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta veicolare per consentire lo svolgimento ordinato e in sicurezza della manifestazione, realizzando apposite aree attrezzate da destinare alla sosta dei bus turistici e limitando l’accesso veicolare in alcune vie», fanno sapere dal Municipio Levante, che in accordo con il Comune ha deciso di regolare la presenza di mezzi privati nel quartiere munendo i residenti e chi vi lavora di pass.

«Abbiamo cercato di limitare il più possibile il disagio per gli abitanti del quartiere dell’estremo levante genovese. Le vie di Nervi, infatti, saranno percorribili solo dai veicoli dei residenti - ha confermato l’assessore alla Mobilità del Municipio, Federico Bogliolo - Abbiamo inoltre pensato di non penalizzare i commercianti o chi soggiorna a Nervi con una seconda casa, che pur non risiedendo nelle vie interessate dalla penalizzazione, ma essendo proprietari o avendo un posto auto in affitto, avranno comunque la possibilità di transitare nelle vie pedonalizzate».

Le vie interessate dalla pedonalizzazione

Il Municipio e il Comune hanno individuato una ventina di vie e strade che resteranno off-limit alle auto e alle moto, in particolare:

- via Guglielmo Oberdan, nel tratto compreso tra via del Commercio (esclusa) e piazza Antonio Pittaluga,

- Via Camillo Campostano

- via Vosgi

- via Aldo Casotti – via Capolungo – via Aurelia

- via Marco Sala

- via Sant’Ilario

- via delle Palme

- piazza Antonio Sciolla

- via Eros Da Ros

- via Val Cismon

- viottolo Nicolò Ardizzone

- Via Sarfatti

- Via Ghirardelli Pescetto

- P.za Duca degli Abruzzi

- Via alla Chiesa Plebana

- Viale Franchini

- Via dei Vassalli

- Vicolo Lucchi

- Vico Lucchi

- Via Lucchi

- Via Marco Sala

- Via Emanuele Ravano

- Via Giulio Pasqua

- Via Ancona

L’ordinanza che vieta il passaggio e la sosta resta in vigore dalle 9 alle 19, tutti i giorni; nelle vie immediatamente adiacenti ai Parchi (come per esempio viale delle Palme) il divieto vige invece dalle 8 alle 20: «Chi vorrà parcheggiare o transitare a Nervi durante la notte, dunque, potrà farlo - spiega Bogliolo a Genova Today - L’area pedonale resta invece sempre accessibile ai disabili, che potranno transitare nelle aree interdette con la loro auto mostrando il contrassegno e accedere ai Parchi dal varco della Gam».

Ricapitolando, dunque, la “zona rossa” di Euroflora conterà su 4 varchi: all’inizio di via del Commercio (che resta transitabile, anche alla luce del passaggio delle navette), in cima a via Vosgi, in via Campostano e in via Sant’Ilario bassa, dove verrà istituito un cambio di senso di marcia e che le auto potranno percorrere a salire.

Chi ha diritto al pass

Tra i destinatari del pass, che verrà rilasciato a chi farà richiesta nel periodo compreso tra il 9 e il 19 aprile, ci sono dunque i residenti nelle vie interessate dalla pedonalizzazione, i residenti a Nervi che usano auto in leasing, a noleggio o aziendali, i cittadini domiciliati (come seconda casa o in affitto) che possiedono un posto auto, e i proprietari di attività commerciali che hanno parcheggio privato o in affitto con passo carrabile. Sul sito del Comune di Genova si trovano tutte le informazioni per richiedere il pass.

Parcheggi in piazzale Kennedy e treni gratuiti

Euroflora, e Nervi più in generale, restano dunque inaccessibili con mezzi privati o autobus (il 17 farà regolare percorso girando in via del Commercio, mentre il 516 e 517 non passeranno in via Oberdan, ma alla rotonda svolteranno in via Somma). Il consiglio è quello di raggiungerla con il treno approfittando del biglietto che comprende anche il trasporto, come conferma Bogliolo: «Chi arriva in auto dall’autostrada dovrà uscire a Genova Ovest o a Genova Est e dirigersi verso piazzale Kennedy, dove verranno predisposti 1.400 posti auto a 10 euro per tutta la giornata. Da lì si potrà salire su una navetta gratuita che porta alla stazione di Brignole, e salire sui regionali indicati dai volontari: basterà mostrare il biglietto di Euroflora per viaggiare gratuitamente».

Navette e bus turistici

Ai bus turistici verrà destinato il lato monte di corso Europa (dove verranno dunque tolti i parcheggi durante il giorno) e una piccola porzione della corsia lato mare in caso di grande affluenza: «Ma è un’ordinanza molto elastica, che verrà valutata di giorno in giorno - confermano dal Municipio - Chi arriverà con il pullman troverà ad attenderlo una navetta da 12 metri che girerà sul cavalcavia dell’autostrada, scenderà verso Nervi e si fermerà alla rotonda, all’altezza della Pubblica Assistenza Nerviese».

Chi ha difficoltà motorie, inoltre, potrà usufruire di un’ulteriore servizio navetta di dimensioni ridotte, che potrà attraversare le vie vietate al traffico arrivando sino a piazza Pittaluga.