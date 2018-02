Euroflora 2018 cerca giardinieri e progettisti: parte il concorso

A.A.A. cercati progettisti e creativi per realizzare un giardino degno della nuova edizione di Euroflora, la prima nei Parchi di Nervi, in programma dal 21 al 6 aprile prossimi.

L’idea è quella di lanciare un concorso di idee, “Meraviglia nei parchi”, riservato ad architetti, agronomi, naturalisti, ingegneri, garden designer, giardinieri, artisti e creativi di qualsiasi nazionalità, che verranno divisi in due sezioni: professionisti e under 25. A loro sarà affidato il compito di progettare uno spazio all’interno della manifestazione sfornando idee innovative applicabili sia a giardini privati sia a spazi pubblici condivisi, a terrazze, a orti e a giardini produttivi.

I progetti ammessi alla partecipazione saranno realizzati a cura e spese dei concorrenti selezionati, con la possibilità di collaborazioni e sponsorizzazioni, mentre Euroflora metterà gratuitamente a disposizione gli spazi e parte dei materiali per realizzare il giardino: in palio un montepremi da 39mila euro, suddivisi in tre premi per le due categorie (il primo da 18mila, il secondo da 9mila, il terzo da 3mila per i professionisti; il primo da 5mila, il secondo da 3mila e il terzo da mille per gli Under 25). Soggetto promotore, Floralies Genova, l’associazione ligure che organizza Euroflora 2018 e che fa parte del network Association of International Floralies.

Le proposte dei progettisti saranno valutate prima da una commissione e poi da una giuria composte da un progettista Euroflora, un membro della Soprintendenza, un membro dell’Ordine degli Architetti di Genova, un membro dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Genova e Savona, e un membro nominato dall’Associazione italiana di Architettura del Paesaggio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I candidati hanno tempo sino alle 24 di venerdì 16 marzo per inviare il proprio progetto (inviando una mail a concorsomeraviglia@euroflora2018.it oppure attraverso il form nel sito www.euroflora2018.it), e la commissione inizierà a valutarli comunicando gli ammessi entro il 22 marzo. Il 3 aprile i progettisti inizieranno l’allestimento della loro opera, che verrà inaugurata il 21 aprile insieme con Euroflora.

La premiazione avverrà poi nel corso dell’evento: «I vincitori si distingueranno per innovazione, creatività, coerenza dell'idea progettuale, interpretazione e valorizzazione del contesto, fattibilità e facilità di manutenzione del giardino», fanno sapere i promotori del concorso, che hanno assicurato che progettisti e sponsor verranno pubblicizza a livello nazionale e internazionale attraverso i canali istituzionali della manifestazione e menzioni su appositi cataloghi e pannelli. Floralies Genova potrà inoltre decidere di organizzare una mostra dei progetti ammessi, chiedendo ai progettisti la realizzazione e la consegna entro il 18 aprile 2018 di una tavola di progetto in formato A1.