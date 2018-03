Euroflora, inizia il conto alla rovescia: Parchi chiusi per l'allestimento

I preparativi per Euroflora entrano ufficialmente nel vivo: da martedì 27 marzo i Parchi di Nervi sono chiusi al pubblico per consentire l’allestimento della kermesse floreale, prevista dal 21 aprile al 6 maggio, e anche il parcheggio della stazione resta inaccessibile.

Le zone coinvolte nella manifestazione sono quelle di Villa Groppallo, Villa Serra e Villa Grimaldi; fa eccezione Villa Luxoro, che non è compresa nell’organizzazione e che resterà regolarmente aperta al pubblico. Nel parco l’attività prosegue dunque a ritmi serrati, con la potatura di alberi e siepi, la sistemazione delle aree verdi e dei muretti e la predisposizione degli spazi che accoglieranno le creazioni e le scenografie dei protagonisti di Euroflora 2018.

Anche la viabilità alternativa all’interno di una Nervi che verrà quasi interamente pedonalizzata è già stata predisposta da Comune e Municipio Levante: come anticipato, durante il giorno le vie centrali della delegazione resteranno off limit ai mezzi privati con la sola eccezione dei residenti e dei titolari di box o attività commerciali cui verrà assegnato un apposito pass. Con cui però non potranno sostare all’interno delle vie pedonalizzate, ma soltanto transitarvi per raggiungere appunto il proprio box o un’altra zona in cui parcheggiare.

E il nodo parcheggi a oggi resta una delle più grande incognite di questa nuova edizione di Euroflora. Il modo migliore per raggiungerla resta il treno da Brignole, con possibilità di parcheggiare in piazzale Kennedy per 10 euro al giorno e usare la navetta gratuita che accompagna i visitatori in stazione: mostrando il biglietto di Euroflora, è possibile viaggiare gratis su qualsiasi treno giornaliero diretto o proveniente da Nervi.

Per i residenti del quartiere che non hanno un posto auto, però, la situazione si complica, soprattutto perché per fare spazio ai pullman turistici decine di parcheggi lato monte di corso Europa verranno eliminati, lasciano una piazzola in cui le navette potranno recuperare i turisti e portarli sino alla rotonda di Nervi. Come spiegato dall’assessore municipale alla Mobilità, Federico Bogliolo, si tratta però in tutti i casi di provvedimenti elastici, modificabili a seconda dell’affluenza: bisognerà attendere l’inaugurazione capire quali e quante conseguenze la manifestazione avrà sul traffico.