Berlusconi visiterà Euroflora. Il Cavaliere accetta l'invito di Toti

«Ho invitato il presidente Silvio Berlusconi a venire a Genova per Euroflora e lui verrà volentieri perchè il suo amore per il verde e per le piante è noto e ha accettato con entusiasmo l'invito». Così il presidente della Regione, Giovanni Toti in diretta su Radio Uno, martedì 17 aprile, durante la trasmissione "Un giorno da Pecora".

In studio i conduttori hanno commentato, con la solita ironia, che Berlusconi ai Parchi di Nervi sarà: "Un fiore tra i fiori". Il presidente della Regione ha anche raccontato di essere stato a cena con Silvio Berlusconi e di aver parlato di Salvini, del futuro dell'Italia e del loro partito. L'invito a visitare Euroflora arriva negli ultimi giorni di allestimento, quando oltre 60 allievi dell'Istituto agrario Marsano si sono affiancatia agli operai Aster per posizionare le piante all'interno delle aiuole.