Euroflora: bloccati 'bagarini' e arrestati ladri

Come tutte le grandi manifestazioni, Euroflora ha attratto anche soggetti, in cerca di occasioni per delinquere. Ma l'apparato di sicurezza ha risposto bene.

Ieri mattina la polizia ha arrestato due quarantenni, un ucraino e un italiano, ritenuti responsabili di due furti in altrettanti negozi di Nervi. Grazie alla descrizione dei commercianti, gli agenti sono riusciti a bloccare i malviventi nei pressi di viale delle Palme, con indosso parte dei vestiti rubati.

Questa mattina, complice anche la mancanza di biglietti per la giornata visto il 'sold out', due 'bagarini' si sono appostati nei pressi della stazione di Nervi in cerca di affari. I due cinquantenni sono stati notati durante l'analisi delle telecamere nella 'control room'. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno sequestrato i biglietti e sanzionato i due: rischiano l'allontanamento dal comune di Genova.